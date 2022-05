Nach einer Generalsanierung, die über fünf Jahre dauerte, öffnet das Kalmitbad am Samstag wieder – ziemlich genau 50 Jahre nach seiner Errichtung im Jahr 1972.

Für den zweiten Bauabschnitt ab 2020 war das Freibad in der vergangenen Saison geschlossen worden. Nun sind die Arbeiten abgeschlossen, der Eingangsbereich sowie die Sanitäranlagen sind komplett erneuert und barrierefrei ausgebaut worden. Auch die Technik in diesem Bereich wurde erneuert. Die Verbandsgemeinde hat dafür zwei Millionen Euro investiert, 720.000 Euro erhielt sie an Förderung aus Bundesmitteln. Als „kleines Paradies“ bezeichnete Verbandsbürgermeisterin Gabriele Flach (CDU) das Bad beim offiziellen Festakt am Donnerstag und plauderte auch ein wenig aus dem Nähkästchen. Flach, Jahrgang 1967, ist mit dem Bad groß geworden. „Hier habe ich meinen ersten Sprung vom Drei-Meter-Brett gewagt“, erinnerte sie sich.

Heute verfügt das Bad über einen Schwimmbereich mit drei 50-Meter- und drei 25-Meter-Bahnen samt Sprungbrettern, eine sechs Meter hohe Kletterwand, ein Erlebnisbecken mit Wellenbreitrutsche, einen Wasserspielplatz, ein Kinderplanschbecken und eine rund 4000 Quadratmeter große Liegewiese.

Trotz des „qualitativen Quantensprungs“ durch die Generalsanierung seien die Eintrittspreise „vorerst nicht erhöht“ worden, so Flach. Damit sei das Kalmitbad weiterhin auch ein Bad für sozial Schwächere. Große Bedeutung habe es auch für den Tourismus. Im Durchschnitt werden jährlich 80.000 Gäste pro Jahr gezählt.