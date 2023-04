Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sie sehen ein wenig aus wie Orangen, schmecken am Anfang ziemlich bitter und sind gut für die Verdauung: Kakis. Die an Bäumen wachsenden Früchte sind nicht typisch für die Region, aber in einigen Südpfälzer Gärten zu finden. Göttlich sind die Teile laut einem Standardwerk in jedem Fall.

„Die Kaki, auch Kakipflaume, ist die süße, orangefarbene, äußerlich einer großen Tomate ähnelnde Frucht des Kakibaums. Der Gattungsname Diospyros