In der „Babbelstubb“ in Gleiszellen-Gleishorbach wird viel gelacht. Die Teilnehmerinnen genießen den lockeren Austausch. Immer wieder kommen neue Gäste dazu.

Der Seniorentreff ist eine Zusammenkunft von älteren Menschen. In der Pfalz sagt man schlicht und ergreifend „Babbelstubb“ dazu. In Gleiszellen-Gleishorbach gibt es sowas. Jeden dritten Mittwoch im Monat ist „Babbel-Zeit“. Und das mittlerweile schon seit 22 Jahren . Unterbrechungen gab es wegen der Corona-Pandemie und „wenn es so heiß ist, dass der Kaffee nicht mehr schmeckt“, – wie es die Ideengeberin Eva-Maria Wüst formuliert. Seit September treffen sich die Senioren wieder. Die beiden Organisatorinnen Eva-Maria Wüst und Uschi Hax luden in den großen Saal des Feuerwehrhauses. 15 Damen aus Gleiszellen-Gleishorbach und Klingenmünster kamen, um einen schönen Nachmittag an einer fein gedeckten langen Tafel, Kaffee und Kuchen zu genießen.

Und es wurde sich natürlich unterhalten. Wie zum Beispiel Hedy Wahl. Sie ist 94 Jahre alt und strahlt. „Endlich wieder in Gesellschaft“, erklärt sie lachend. Mit dabei hat sie ihre Tochter Renate Wahl. Sie ist mittlerweile 65 Jahre alt und in Ruhestand. „Ich begleite meine Mutter immer, wenn sie Lust hat und es ihr gut geht, hierher zu kommen. Ich kenne ja fast jeden hier schon seit meinen Kindertagen. Es ist jedes Mal schön hier.“ Der Höhepunkt des Treffens sind die Gedichte und Kurzgeschichten, die von Lily Sommer und Inge Lannert schmunzelnd vorgelesen werden. Nach dem verdientem Applaus gibt es Kaffee. Der Kuchen kommt immer wieder von einer anderen Dame aus der Runde. „Meist haben wir drei verschiedene Kuchen oder Gebäck, die für die Treffs gebacken werden. Manchmal wird auch Kuchen dazugekauft. Je nachdem, wie viel Personen sich anmelden“, sagt Eva-Maria Wüst.

Vor zwölf Jahren ging es los

Wie kam es zu den Treffen? Eva-Maria Wüst erklärt: Sie habe beobachtet, wie sehr sich ihre Schwiegermutter gefreut hatte, endlich mal wieder jemanden zu sehen. Da sie gehbehindert war, konnte sie nicht mehr aus dem Haus und war überglücklich, als sie wieder Bekannte traf. „Da kam mir die Idee, die ich dann mit der Nachbarin Birgit Weis besprach.“ Der Bürgermeister und der Feuerwehrkommandant gaben ihre Zustimmung, dass der Sitzungssaal einmal im Monat nachmittags belegt werden könne und so war die „Babbelstubb“ am 10. Februar 2010 geboren. Am Anfang noch mit vier Herren und 20 Damen. Heute geben sich nur noch die Damen die Ehre. Das Alter der Teilnehmerinnen bewegt sich zwischen 65 und 94 Jahren. Wer gar nicht mehr laufen kann, wird mit dem Auto abgeholt oder von der Familie gebracht.

Irene Löhlein, Lilian Leonhardt und Anneliese Weis sind in Klingenmünster zu Hause. Aber zum monatlichen Treff gehen sie gerne. Das ist ein fester Termin für sie, der im Kalender steht. Früher sind sie mit dem Auto angereist, heute ist die jeweilige Familie fürs Bringen und Holen zuständig. Und Irene Löhlein meint: „ Ich kenne die meisten schon seit der Kindheit. Unsere Konfirmandenzeit haben wir zusammen verbracht. Also geht auch die Seniorenzeit zusammen.“ Vor Corona wurden Ausflüge organisiert – zum Dampfnudelessen im Nebenort oder Ausflüge in der näheren Umgebung. „Kaffeefahrten ohne Plüschdeckenkauf“, nennen es Eva-Maria Wüst und Uschi Hax, die sich als Helferin schon seit Jahren mit einbringt. Auch Geburtstage werden in der Runde gefeiert – so wie an diesem Tag der von Ingrid Kühn. Die 84-Jährige hatte vor einiger Zeit ihren Ehrentag und so gab es für jede ein „Piccolöchen“. Ihre Schwester Loni Wagner aus Merzig, die sie besucht, kam gleich mit.

Zum ersten Mal dabei war Ingrid Alexi. Obwohl noch als Geschäftsfrau tätig, wollte die 65-Jährige mal in die „Babbelstubb“ reinschnuppern. Ihr Fazit: „Da werde ich mich auch weiter sehen lassen.“ Ihr gefällt das Miteinander. Unkompliziert, freundlich und mit vielen Geschichten zu Lachen und Nachdenken.