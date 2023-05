Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am rauschenden Bach: Früher trieb das Wasser des Modenbachs bei Hainfeld gleich drei Mühlen an, allesamt im Anwesen der Mittelmühle vereinigt. Und im Gegensatz zu vielen anderen Mühlen der Region erinnern dort noch viele Stücke an die alte Zeit. Sonst geht es heute künstlerisch in der Mühle zu.

Fast drei Meter hohe und ein Meter starke Mahlsteine stehen neben riesigen hölzernen Zahnrädern. Man könnte meinen, gerade noch sei in der alten Flachsmühle gemahlen