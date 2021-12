Künftig können sich Menschen auch in Edesheim in einem Leichentuch statt in einem Sarg oder einer Urne bestatten lassen.

Die Stadt Landau wird dafür sogar extra ein muslimisches Gräberfeld ausweisen. So weit wird in Edesheim nicht gegangen. Im Gemeinderat hieß es, dass eine Bestattung im Leichentuch im Einzelfall aus religiösen Gründen von der Genehmigungsbehörde gestattet werden. Es dürfen aber keine gesundheitlichen oder hygienischen Bedenken bestehen. Diesen Weg geht beispielsweise auch Burrweiler, nachdem die Anfrage einer muslimischen Familie kam. Für Edesheim gilt: Die Überführung zum Bestattungsplatz muss aber in einem Sarg zu erfolgen.

Das Ortsgremium hat weitere Änderungen für den Friedhof beschlossen. Wer künftig zur letzten Ruhe gebettet werden will, kann dies auch in einem Rasengrab tun. Die Pflege jenes Grabfelds übernimmt die Gemeinde. Nach der Beerdigung wird das Grab als Grasfläche eingesät. Angehörige dürfen keine Gedenksteine, Blumenschmuck oder Ähnliches aufstellen. Am Rande des Grabfeldes wird es eine Tafel mit den Namen aller Verstorbenen geben. Es wird nur eine einmalige Nutzungsgebühr fällig. Zudem werden anonyme Urnengrabstätten erlaubt. Des Weiteren können Edesheimer, die in ihren letzten Tagen in einem auswärtigen Alten- oder Pflegeheim oder andernorts bei Angehörigen zur Pflege lebten, auf dem Edesheim Friedhof bestattet werden.