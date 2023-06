Einst war die Küche ein reiner Nutzraum, heute ist sie vielerorts Treff- und Mittelpunkt einer Wohnung. Entsprechend aufwendig wird der Raum eingerichtet. Seit mittlerweile einem Vierteljahrhundert kümmert sich Wolfgang Bast aus Steinfeld mit seinem Küchenstudio genau darum.

Übersehen kann man den großen dunkelgrauen Quader mit dem hellleuchtenden Schriftzug „Die Küche“ nicht, wenn man Steinfeld auf der L546 passiert. Seit 2015 steht der Bau in der Alten Landstraße. „Letztendlich war es immer unser Ziel, das eigene Küchenstudio zu haben.“ Angefangen hat aber alles viel kleiner vor 25 Jahren.

„Die ersten Küchen haben wir bei uns im Wohnzimmer mit Musterfronten aufgebaut“, erzählt Wolfgang Bast. Von Anfang an mit im Boot war seine Frau Andrea, die zuerst zusätzlich zu ihrem Beruf und mittlerweile fest zum sechsköpfigen Team gehört. Nach zwei Jahren der Ausstellung in der eigenen Wohnung mieteten die Basts dann eine Wohnung an, die zum Präsentationsraum umfunktioniert wurde. „Wir haben bei Null angefangen, haben keinen elterlichen Betrieb übernommen“, sagt Wolfgang Bast. Ganz einfach war das in der Anfangszeit nicht, die Leidenschaft verloren haben die beiden dennoch nie.

Jeden Monat ein Koch-Event

Im Jubiläumsgespräch mit der RHEINPFALZ kramt der gelernte Tischler in seinen Erinnerungen. „Meine erste Küche habe ich 1978 in Bad Bergzabern eingebaut“, erzählt er. Wie viele er in all den Jahren bis heute montiert hat, das könne er nicht schätzen. Jedenfalls beschränkt sich der Kundenkreis keineswegs auf den Viehstrich oder die Südpfalz. Immer mal wieder werden sogar auf Mallorca Küchen aus Steinfeld eingebaut.

Und was muss eine gute Küche kosten? „Das kann man so pauschal nicht sagen“, erklärt Bast. Was er sagen kann ist, dass in seinem Studio die verkauften Küchen im Durchschnitt 28.000 Euro kosten. Und weil das eine Menge Geld ist, sollen die Kunden ganz praktisch testen, was sie brauchen und was nicht. Deshalb veranstalten die Basts jeden Monat ein Koch-Event, an dem zwölf Kunden teilnehmen können.