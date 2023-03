Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vor fast genau fünf Jahren ist der damals 18-jährige Sharam Fadayi losgelaufen. Aus einer Stadt in der Nähe von Teheran. Angekommen ist er in Deutschland. Seit einer Woche hat er seinen Gesellenbrief und einen Arbeitsvertrag als Augenoptiker in der Tasche. „Ich will nicht von staatlicher Unterstützung leben“, sagt er. Dass er ein Vorbild für andere ist, versteht er nicht.

„Es ist nicht besonderes“, sagt er zu seiner bisherigen Laufbahn im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Es findet in den Geschäftsräumen seines Chefs Martin Linke statt,