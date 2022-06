Vor zehn Jahren hat Hanns Stähle seinen Dorfladen in Burrweiler eröffnet. An Pfingsten will der gebürtige Freiburger den Jahrestag mit seinen Kunden feiern.

Rohmilchkäse ist die Spezialität von Hanns Stähle. Denn der 73-Jährige ist ausgebildeter Käse-Affineur, zu deutsch: „Verfeinerer“. Als einer von wenigen Deutschen hat er gelernt, wie man Käse pflegt und reifen lässt, sodass er sein unvergleichliches Aroma entfaltet. Er ist Mitglied in der ältesten Käsebruderschaft Frankreichs, der „Guilde des Fromages“ und Mitbegründer des Verbandes Deutscher Käseverfeinerer.

Vor zehn Jahren hat Hanns Stähle seinen „Kolonialwarenladen Lambert“ eröffnet – und wurde damit über die Grenzen der Pfalz hinaus berühmt. Sogar ARD und ZDF widmeten dem Laden mehrere Fernsehbeiträge. Neben Käse gibt es im Laden so ziemlich alles, was man für den täglichen Bedarf braucht: Wurst, Brot, Obst und Gemüse, ein paar Getränke, Wein, Waschpulver. Es war aber nicht immer leicht für Stähle in Burrweiler. Zwar hat er treue Kunden aus dem Ort, „aber natürlich fahren viele zum Einkaufen lieber in den Supermarkt, wo die Auswahl deutlich größer ist“, sagt er. An Pfingsten öffnet er jeweils ab 11.30 Uhr die Ladentür für seine Jubiläumsfeier. Mit Musik, Pfälzer Wein von Burrweiler Winzern – und natürlich Köstlichkeiten aus seiner Theke. Für die musikalische Untermalung sorgen Taxi bleu und PS Jazz, der Maler Matthias Hickel-Lopez stellt seine Werke aus.