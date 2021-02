Der Kälteeinbruch verbunden mit Schnee und Eisglätte hat in den vergangenen Tagen die Arbeit der Müllabfuhr im Landkreis Südliche Weinstraße erschwert. In vielen Orten konnten die Tonnen nicht überall geleert werden. Aber die Abfuhren sollen nachgeholt werden.

In Annweiler beispielsweise blieben die Restmüllgefäße in vielen Straßen stehen. Andernorts wie etwa in Burrweiler oder St. Martin war die Abfuhr von Bioabfall betroffen. Papiertonnen blieben zum Beispiel in einigen Straßen in Insheim stehen, wie die Kreisverwaltung berichtet. Der Eigenbetrieb Wertstoffwirtschaft habe mit dem beauftragten Entsorgungsunternehmen nun vereinbart, dass alle am Dienstag und Mittwoch, 9. und 10. Februar, nicht erfolgten Abfuhren von Rest- und Biomüll am Montag, 15. Februar, nachgeholt werden sollen. In Insheim soll die Abholung des Altpapiers am Dienstag, 16. Februar, nachgeholt werden. Die betroffenen Haushalte können an diesen Tagen bis 6 Uhr morgens ihre Gefäße nochmals bereitstellen. Die Kreisverwaltung weist darauf hin, dass die Leerung der Abfallgefäße jedoch nur möglich sei, wenn bis dahin alle Anfahrtswege von Eis und Schnee geräumt sind. Grundsätzlich gilt: Falls eine Straße an einem Abfuhrtag nicht angefahren werden konnte, wird dies am darauffolgenden Tag nochmals versucht, sofern die Straßenverhältnisse es ermöglichen.

In den Straßen, in denen auch keine Nachleerung stattfinden konnte, werden Beistellungen bei der nächsten regulären Abfuhr mitgenommen. Das betrifft auch bis dahin angefallene Mehrmengen: Restmüll kann zum Beispiel in Kunststoffsäcken verpackt neben die Restmülltonne gestellt werden. Überschüssige Bioabfälle verpackt man am besten mit viel Zeitungspapier in einem Papiersack oder Karton. Restmülltonnen mit blauem Deckel werden auch am nächsten Abfuhrtag der Restmülltonnen mit grauem Deckel mit entleert. Die Kreisverwaltung bittet die Bürger um Mitarbeit bei der Räumung auf den Anfahrtswegen.