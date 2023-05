Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es summt und brummt in der Natur – aber auch im Netz. In den Sozialen Medien häufen sich Videos zu Bienen und Imkerei. Doch was macht das Thema für junge Menschen gerade interessant? Und wer kann eigentlich Imker werden?

Sommerzeit heißt auch immer Bienenzeit. Diverse Content Creator, also Menschen, die digitale Inhalte erstellen, beschäftigen sich mit dem Thema Bienen, Honigbienen und Imkerei. Allein der