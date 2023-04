Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Natürlich bliebt auch im Weinbau die Zeit nicht stehen. Der Klimawandel stellt die Winzer vor große Herausforderungen. Und auch die Digitalisierung hat längst Einzug in den Weinberg gehalten. Über diese Themengebiete informierte sich Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) am Mittwoch am Forschungsstandort zur Rebenzüchtung und Rebenschutz des Julius-Kühn-Instituts in Siebeldingen.

Klöckner war direkt aus Berlin nach Siebeldingen angereist. In der Bundeshauptstadt hatte sie am Morgen im Kabinett für ihren Entwurf zur Änderung des Weingesetzes geworben.