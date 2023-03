Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Herxheimer Jugendzentrum ist seit gut 40 Jahren Anlaufpunkt für junge Leute im Dorf. Weil in all der Zeit kaum Geld in das Gebäude gesteckt wurde, wird es Zeit für eine Kernsanierung. Geplant