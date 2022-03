In Annweiler soll eine Jugendparlament gegründet werden. Um den Plan in die Tat umzusetzen, kommt das Förderprogramm „Jugend entscheidet“ der gemeinnützigen Hertie-Stiftung ganz recht. 151 Kommunen aus ganz Deutschland hatten sich beworben, als eine von 15 und als die einzige in Rheinland-Pfalz wurde das Trifelsland ausgewählt.

Unter dem Motto „Politik, die sich was traut“ sollen Jugendliche über ein eigens konzipiertes Beteiligungsformat erfahren, dass es sich lohnt, sich vor Ort für die Demokratie einzusetzen – und Kommunalpolitiker sollen Methoden erproben, junge Menschen für ihre Arbeit zu begeistern. Die Stiftung arbeitet mit Prozessbegleitern aus der Region zusammen. Bürgermeister Christian Burkhart freut sich: „Die Teilnahme bietet uns die Möglichkeit, mit unserer Jugendpflege neue Wege zu gehen und einen langfristigen fruchtbaren Dialog zwischen Politik und Jugend zu fördern.“

Vorgeschlagen hatte die Bewerbung Lena Hirschinger, Fraktionsvorsitzende der CDU: „Durch die Einrichtung einer Jugendvertretung soll die Verbandsgemeinde Jugendlichen die Möglichkeit geben, ihre eigenen Wünsche und Anregungen in den Gremien aktiv einzubringen, um sich selbst Gehör verschaffen zu können und sich außerdem durch eigenes Erleben und parteiunabhängig mit kommunalpolitischen Prozessen und Strukturen vertraut zu machen.“ Die CDU-Fraktion hatte bereits 2020 einen Antrag für eine Jugendvertretung gestellt. Wegen Corona musste der Plan aber immer wieder verschoben werden. Nun bietet sich über das Programm die Möglichkeit, das Projekt auf den Weg zu bringen. Dabei sollen auch die Stadt und die Ortsgemeinden sowie die Schulen einbezogen werden.

Projekt für Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren

Die Jugendlichen werden zunächst bei Thementagen, die der Verein Politik zum Anfassen moderiert, ihre Ideen, Vorschläge und Projekte einbringen. Im Anschluss arbeiten Politik und Verwaltung konkrete Vorschläge aus, die wiederum von den Jugendlichen diskutiert werden. Am Ende stimmt der Rat über den Vorschlag ab.

Einbringen können sich alle Jugendlichen der Verbandsgemeinde im Alter von zwölf bis 17 Jahren. Die Kommune erhält neben der Prozessbegleitung eine finanzielle Unterstützung von 5000 Euro.