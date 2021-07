Der Jugendclub des Chawwerusch-Theaters in Herxheim stellt seine Bühnenshow unter das Thema Mobilität der Zukunft. Die „Tour for Future“, so der Name, wird am 17. und 18. Juli jeweils 13 Uhr auf dem Gelände der Neumühle in Herxheim, Obere Hauptstraße 147, aufgeführt. Als besondere Aktion bietet der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club Landau/SÜW Besuchern der Vorstellungen eine „Mitradel-Aktion“ an. Das heißt, eine geführte Anreise mit dem Fahrrad ab Landau, Kandel oder Rülzheim ist möglich. Kartenvorverkauf und Informationen zur Veranstaltung und zur Aktion gibt es online unter www.chawwerusch.