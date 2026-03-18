Während ein mögliches Social-Media-Verbot für Kinder Schlagzeilen macht, entsteht in Hochstadt ein neuer Jugendraum. Über ein analoges Gegenbeispiel zum digitalen Trend.

In Hochstadt hat man das Glück, einen Ort zu haben, an dem sich die Jugend treffen kann. Und der ist aktuell noch im Dorfgemeinschaftshaus. Der dortige Clubraum sollte aber eigentlich als Provisorium dienen, nur für die Zeit, bis man eine feste Bleibe gefunden hat. Doch mittlerweile sind drei Jahre vergangen und man ist immer noch dort.

Damit das nicht dauerhaft so bleibt, schaute sich Jugendleiter Michael Manger um und entdeckte dabei den Rathauskeller als möglichen neuen Treffpunkt. Die Idee kam nicht von ungefähr: Der Raum habe mal der Landjugend gehört, später sei dort der Jugendtreff eingerichtet worden, der dann aber mangels Nachfrage aufgegeben wurde. „Das ist aber bestimmt 20 Jahre her“, so Manger, der selbst seine Jugendzeit dort erlebte.

Wann der Jugendkeller fertig sein soll

Mit Unterstützung der Gemeinde, die Manger und seinen Mitstreitern für die Reaktivierung dieses Jugendkellers 10.000 Euro zur Verfügung stellte, machte man sich an die Renovierungsarbeiten. Es gibt noch einiges zu tun, aber die mögliche Einweihungsfeier ist zumindest in Sichtweite. Spätestens nach den Sommerferien soll dort wieder Leben einkehren, verkündet Manger, der sein Geld als Schlosser verdient und sich seit zehn Jahren in diesem Bereich ehrenamtlich engagiert.

Mit Michael Manger jemanden zu haben, der sich um einen Teenie- beziehungsweise Jugendtreff bemüht und sich in der Freizeit um den Nachwuchs kümmert, ist viel wert. Vor dem Hintergrund der aktuellen bundesweiten Debatte, bei der über ein mögliches Social-Media-Verbot für Kinder bis 16 Jahre gesprochen wird, bekommt diese Wiederbelebung des Jugendkellers aber noch einen anderen Stellenwert.

Wie ist der Bezug zu Instagram, Tiktok und Co.?

Wegen des Internets wird man sich allerdings keine Sorgen machen müssen. Im Rathauskeller gibt es nämlich keinen WLAN-Empfang, informiert Manger. Insofern werden die Mädchen und Jungen nicht durch das Smartphone abgelenkt, wie das bislang mal gut passieren kann. Da wird auf dem Handy getippt, etwas gespielt oder Musik gehört. Da können sich die Jugendlichen schon darin verlieren. Dann gebe es auch Momente, in denen Manger sagt: „Kommt, packt die Dinger weg.“ So wie es bei ihm und seinen Freunden früher war. Man kannte allerdings auch nur die analoge Welt.

Manger ist inzwischen 45 Jahre alt und Vater. Instagram, Tiktok und wie all die anderen Plattformen heißen, die den sozialen Netzwerken zugerechnet werden, spielen inzwischen eine größere Rolle bei der Jugend von heute. Wobei das nicht für alle gilt. Janine Dietsch, die bei der Jugendarbeit in Hochstadt eingebunden ist, hat selbst kein Handy, sie ist somit auch nicht auf Social Media aktiv. Das verbietet sie auch ihren Kindern. Ein generelles Verbot würde sie begrüßen, da es dann nicht mehr die Frage gibt, ob die Kinder die Apps schon nutzen dürfen oder nicht. Auch wenn der eigene Nachwuchs kein Social-Media-Konto hat, könne es über Freunde damit in Berührung kommen.

Social-Media-Verbot sinnvoll?

Wobei, wie sich im Gespräch mit ihren Kindern und dem restlichen Teenietreff herausstellt, bei dem Hochstadter Nachwuchs das Bedürfnis gar nicht besteht, sich durch die Online-Kanäle zu klicken und zu scrollen.

Viktoria beispielsweise, 13 Jahre, möchte sich lieber mit ihren Freunden treffen, als mit ihnen Nachrichten zu schicken. Die gleichaltrige Liah hat dieselbe Meinung. Sie selbst nutze nur Snapchat und Whatsapp, mehr nicht. Ein Social-Media-Verbot fände sie nicht schlecht. Denn so würde man gar nicht in die Situation kommen, Apps zu nutzen, deren Funktionen und Inhalte für Kinder in ihrem Alter problematisch sein können oder teils zu einer Abhängigkeit führen.

Michael Manger selbst nutzt zwar Instagram. Dass die Plattform mit Vorsicht zu genießen ist, auch in datenschutzrechtlicher Hinsicht, sei ihm kürzlich bei einem Workshop bewusst geworden. Sein Sohn Milan, der 10 Jahre alt ist, habe kein Smartphone. Dafür sei er noch zu jung.

Nachwuchsförderung im Teenietreff

Zurzeit zählen zum Hochstadter Teenietreff 35 Kinder im Alter zwischen 10 und 15 Jahren. Die Hochstadter Jugend, die zu diesem Termin gekommen ist, hat keine großen Ansprüche an ihren Jugendkeller. Sie möchten dort die gemeinsame Zeit genießen. Was gut tun würde, wäre eine bequeme Couch. Wobei sie das Glück haben, ihren Rückzugsort im derzeit laufenden Umbau selbst mitzugestalten. So könnten sie sich auch mit den Räumlichkeiten stärker identifizieren. Geplant ist, auch den Innenhof zu nutzen. So ist laut Manger eine Lounge-Ecke angedacht. Ein Bereich, die zum Verweilen einladen soll.

Das Gespräch mit der RHEINPFALZ hat Manger und die Jugendlichen zum Umdenken bewegt. Ursprünglich hatten sie angedacht, über ein Instagram-Konto über sich und ihre Aktivitäten zu informieren, um damit bei Gleichaltrigen das Interesse an einer Teilnahme zu wecken. Nun ist man auf die Idee gekommen, einen QR-Code zu entwickeln und publik zu machen, mit dem man zu einer eigens für die Jugend eingerichteten Webseite gelangt. Mit dem 16-jährigen Johann hat Michael Manger einen jungen Mann an seiner Seite, der ihn nicht nur in der Jugendarbeit unterstützt, sondern auch in diesen digitalen Geschichten fit sei.

Zudem weiß Manger seit Herbst vergangenen Jahres einen neu gegründeten Förderverein hinter sich, der auch in finanzieller Hinsicht die Jugendarbeit in Hochstadt unterstützen möchte.