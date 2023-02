Bei den Pro-Kopf-Ausgaben liegt der Kreis SÜW unter dem Landesdurchschnitt. Das ergibt die Auswertung des siebten landesweiten Kinder- und Jugendhilfeberichts.

Aus dem Bericht, der Daten aller 41 Jugendämter im Land zusammenfasst, wird deutlich: Die Anzahl der Fälle hat sich in den vergangenen 20 Jahren nahezu verdoppelt (rund 29.000 Fälle im Jahr 2020). Der Betrag, der für die Hilfen zur Erziehung (HzE) ausgezahlt wurde, hat sich in Rheinland-Pfalz sogar mehr als verdoppelt (2020: 501 Millionen Euro). Darunter sind die kommunalen Leistungen zu verstehen, die in der Jugendhilfe für Familien mit Kindern angeboten werden. 2020 hat der Kreis SÜW pro Kind oder Jugendlichem im Durchschnitt rund 495 Euro für HzE gezahlt. Verglichen mit allen rheinland-pfälzischen Landkreisen (rund 588 Euro) liegt SÜW damit unter dem Durchschnitt. Nur drei weitere Landkreise haben weniger bezahlt. Auch bei den Pro-Kopf-Ausgaben liegt der Kreis mit rund 430 Euro unter dem Landesdurchschnitt von rund 550 Euro.

Erster Kreisbeigeordneter Georg Kern kommt anhand der Zahlen zu dem Schluss: „Es ist gut ablesbar, dass in der Bearbeitung der Einzelfälle sowohl mit den Belangen der Betroffenen, aber auch mit den Rahmenbedingungen des Kreishaushaltes angemessen und sorgsam umgegangen wird.“ Darüber hinaus, so Leiterin Hannelore Schlageter, arbeite das Kreisjugendamt seit vielen Jahren gut mit den verschiedenen Trägern vor Ort zusammen. „Dadurch schaffen wir es, die Fallzahlen im Landkreis auf einem niedrigen Niveau zu halten.“