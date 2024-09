Die Verbandsgemeinde Annweiler veranstaltet ein Jugenforum. Ziel der Veranstaltung ist, den jungen Menschen zur Stärkung der Demokratie Gehör zu verschaffen.

Das Forum für junge Leute wurde aus der erfolgreichen Teilnahme der Verbandsgemeinde am Projekt „Jugend entscheidet“ der Hertie-Stiftung entwickelt und findet künftig im Zwei-Jahres-Rhythmus statt, wie die Verwaltung mitteilt. Eingeladen sind alle Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren, die ihren Lebensmittelpunkt in der Verbandsgemeinde haben. Sie sollen sich mit ihren Ideen zu lokalpolitischen Themen einbringen.

Durch den Tag leitet laut Ankündigung die Moderatorin Christine Golz, die über vielfältige Erfahrungen im Bereich Jugendpartizipation verfügt. Die Jugendlichen erhalten bei der Veranstaltung Informationen zur Kommunalpolitik und über die Aufgaben der Verbandsgemeinde. Außerdem können sie sich in Gruppen über verschiedene Themenbereiche austauschen und ihre Ideen dazu äußern. Schwerpunkte sollen dabei die Ausgestaltung der Rasenfläche des Trifelsbads und die Gestaltung des Sommerfests der Verbandsgemeinde 2025 sein. Darüber hinaus haben die jungen Menschen die Möglichkeit, in einer offenen Runde ihre eigenen Anliegen ins Forum einzubringen, die die Verbandsgemeinde für sie attraktiver machen sollen. Nachmittags werden die Überlegungen der Jugendlichen an Stationen präsentiert, wobei sie mit den anwesenden Politikern ins Gespräch kommen können. Zugesagt ist, dass mindestens ein Vorschlag der jungen Menschen umgesetzt wird.

Anmeldeschluss für das Jugendforum am 2. Oktober von 8 bis 14 Uhr im Rathaus in Annweiler ist der 24. September. Das Anmeldeformular sowie den Antrag auf Schulbefreiung für diesen Tag und weitere Informationen können auf der Homepage der Verwaltung unter der Rubrik „Jugendforum“ abgerufen werden. Fragen zur Veranstaltung beantwortet die Jugendpflegerin der Verbandsgemeinde, Natalie Klödy, unter Telefon 06346 301224 oder per E-Mail an Jugendforum@annweiler.rlp.de.