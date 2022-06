In Rinnthal hat die Freiwilligen Feuerwehr eine Jugendfeuerwehr ins Leben gerufen. Jugendfeuerwehrwartin Nadine Stuhlfauth und ihre Stellvertreterin Samantha Reich betreuen ab sofort neun ehemalige Bambini.

Da freute sich beim Tag der offenen Tür auch Verbandsbürgermeister Christian Burkhart, dass es in Rinnthal nach langer Zeit wieder eine Jugendfeuerwehr gibt. Rund 30 Kinder und Jugendliche der 700-Einwohner-Gemeinde in der Feuerwehr aktiv – also jedes vierte Kind. „Dies zeugt von der guten Kinder- und Jugendarbeit der Freiwilligen Feuerwehr und zeigt, welchen Stellenwert die Feuerwehr in Rinnthal hat“, fasste Burkhart zusammen. Nach 1978 sei in Rinnthal zum zweiten Mal eine Nachwuchswehr gegründet worden, berichtete Kreisjugendfeuerwehrwart Roland Götz. Die Arbeit der vergangenen Jahre seit der Gründung der Bambini-Gruppe habe sich bezahlt gemacht, fand Anja Bertram-Mees, Jugendfeuerwehrwartin der Verbandsgemeinde Annweiler. Von Ortsbürgermeister Thorsten Hertel gab’s noch Funktionsleibchen mit taktischen Zeichen für die Jugendlichen. Und Wehrführer Bernd Knorr übergab der Jugendfeuerwehr einen eigenen Rollcontainer mit Ausrüstung, damit diese mobil üben kann.

Die Brandschützer von morgen zeigten gleich ihr Können bei einer Übung. Ab sofort werden sie im zweiwöchigen Rhythmus immer am Donnerstag von 18 bis 19 Uhr im Gerätehaus Rinnthal üben. Der erste Termin ist bereits am 2. Juni. Weiterer Nachwuchs ist willkommen: Interessierte Jugendliche zwischen zehn und 16 Jahren können sich bei Nadine Stuhlfauth melden oder direkt zu einem Übungstermin vorbeikommen.