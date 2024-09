Die Jugendfeuerwehr Annweiler hat den Jugendförderpreis des Lions-Clubs Annweiler erhalten. Aktuell sind laut Mitteilung des Vereins mehr als 70 Kinder und Jugendliche in den Jugend- und Bambini-Feuerwehren engagiert. In den Jugendfeuerwehren lernen Jungen und Mädchen zwischen 10 und 16 Jahren die verschiedenen Tätigkeiten im Feuerwehrdienst kennen. In den Bambini-Feuerwehren werden Kinder ab 4 Jahren spielerisch an die Aufgaben der Feuerwehr herangeführt. Mit 16 Jahren haben die Jugendlichen dann die Möglichkeit, in den aktiven Feuerwehrdienst einzusteigen. „Dieses sinnstiftende Engagement der Kinder und Jugendlichen in den Jugendfeuerwehren ist Vorbild für andere und hat damit auch den Lions Club Annweiler bei der Auswahl der Preisträger des Jugendförderpreises überzeugt“, heißt es in der Mitteilung.

Unter dem Motto „Vorbilder sichtbar machen“ schreibt der Lions Club Annweiler seit 2019 einen Förderpreis aus, dessen erklärtes Ziel es ist, das Engagement Jugendlicher aus der Verbandsgemeinde Annweiler, die ihre Zeit und ihr Können für andere einsetzen zu honorieren, deren Projekte sichtbar zu machen und damit auch zur Nachahmung anzuregen. Auch 2025 möchte der Lions Club wieder seinen Jugendförderpreis vergeben.