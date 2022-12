In der Verbandsgemeinde Landau-Land soll eine Stelle in der Jugendsozialarbeit eingerichtet werden, gefördert über das Landesprogramm „Aufsuchende Jugendsozialarbeit – gesellschaftliche Integration sozial benachteiligter junger Menschen“. Das hat der Jugendhilfeausschuss des Kreises Südliche Weinstraße befürwortet. Hintergrund sei, so hieß es im Antrag der Verbandsgemeinde, dass gerade die Jugendlichen wenige Anlaufstellen im ländlichen Raum haben und maßgeblich von den sozialen und psychischen Auswirkungen der Pandemie betroffen sind. Hier bedürfe es individueller Begleitung und Ansprechbarkeit in den Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde, um Aggression oder Depression aufzufangen und beispielsweise Suchtverhalten oder problematischen Medienkonsum vorzubeugen. Mit der aktuellen Stellenbesetzung der Jugendpflege in der Verbandsgemeinde Landau-Land könne der Bedarf, der in den 14 Ortsgemeinden mit insgesamt rund 13.500 Einwohnern bestehe, nicht mehr abgedeckt werden, hieß es weiter. Daneben sei aufgrund der Auswirkungen der Pandemie und der aktuellen weltpolitischen Lage ein zusätzlicher psychischer und finanzieller Druck – besonders auf benachteiligte Familien – spürbar. Hinzu komme, dass die Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit Fluchterfahrungen die Jugendpflege zusätzlich beanspruche.