Die Anzahl der Besucher im Jugendraum in Maikammer lag 2019 im Durchschnitt bei 35 pro Woche. Das sagte Jugendpflegerin Karin Beetz im Verbandsgemeinderat.

58 Aktionen unterschiedlichster Art seien im vergangenen Jahr angeboten worden, das heißt mindestens einmal pro Woche konnten Kinder und Jugendliche Angebote der Jugendpflege wahrnehmen. Dazu kamen Angebote in den Oster-, Sommer- und Herbstferien. Diese würden immer wichtiger und werden finanziell von Land und Kreis zunehmend gefördert, hielt Beetz fest. Auf die Anfrage aus dem Rat, ob Drogenkonsum ein Problem darstelle, sagte Beetz, dass dies kein Problem sei. Alkoholkonsum sei hingegen immer mal wieder ein Thema, man habe es aber im Griff. Beetz bedauerte, dass in Corona-Zeiten viele Aktivitäten nur eingeschränkt möglich seien oder r ganz entfielen. Sie hoffe, in den Ferien noch die ein oder andere Aktion anbieten zu können.