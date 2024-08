Der Judo-Sportverein Kodokan will mit seiner Aktion „Wir machen uns fit für den Schulstart!“ am Freitag, 23. August, seinen Beitrag zum Schulstart leisten. Auf der All-hopp-Anlage in Edenkoben macht er zwischen 15 und 17 Uhr ein besonderes Outdoor-Bewegungsangebot, unterstützt durch den Kooperationspartner Gesundheitssportverein HiT. Es ist die dritte Aktion im Zuge der landesweiten Kampagne „VereinT in Bewegung – draußen aktiv“ des Vereins Kodokan.

Auch dieses Mal soll klar werden: Draußen spielen und sporteln ist für Kinder sehr wichtig. In Gemeinschaft macht das besonders Spaß. So bringen die Kinder freiwillig gerne bei Spiel- und Sport ihr Herz- und Kreislauf-System in Schwung und fördern ihre motorischen Kompetenzen.

Diesmal geht es aber weniger um Beweglichkeit, Kraft oder Ausdauer, sondern um Übungen, die das Gehirn und die Sinne gezielt aktivieren. Das, was im Schulunterricht gebrauch wird – Konzentration, Merkfähigkeit – soll eingefordert und gefördert werden. Das Ziel: Ein guter Start ins neue Schuljahr.

Auch diesmal gibt es Belohnungen für die, die fleißig mitmachen. Auskunft unter jsv-kodokan@outlook.de oder unter Telefon 06327 507888.