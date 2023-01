Statistisch gesehen werden immer mehr Menschen immer älter. Manche vollenden ein Jahrhundert. In Deutschland leben mittlerweile mehr als 16.000 Hundertjährige. Dieses stolze Alter erreicht nun auch Ingeburg Kretschmer aus Dörrenbach.

Bis noch vor einem halben Jahr bekochte Ingeburg Kretschmer einmal in der Woche Enkel Tom und Urenkel Oskar. Mit viel Spaß und Elan, so wie ihr Sohn Axel Kretschmer schmunzelnd berichtet.

Die Jubilarin, die am Freitag ihren 100. Geburtstag feiert, wurde am 6. Januar 1923 in Annweiler als Ingeburg Spies geboren. Sie war die Älteste von drei Mädchen. Die Eltern waren Betreiber der Gaststätte „Storchentor“ in Annweiler. Als sie sieben Jahre alt war, zog die Familie nach Dörrenbach. Sie übernahm dort ein halb verfallenes Anwesen und errichtete die damalige Gaststätte „Waldruhe“, das jetzige „Keschteheisel“. Alle Mädchen mussten mithelfen. Denn so nach und nach kam neben einem Tanzsaal auch eine Pension mit 24 Betten dazu.

Wann geheiratet wurde

Nach dem Tod des Vaters half Ingeburg ihrer Mutter Annelie wo immer sie konnte. Ihre beiden jüngeren Schwestern heirateten und zogen weg. Sie stieg in den Betrieb ein und übernahm ihn. Das Kochen erlernte sie von ihrer Mutter und sie bildete sich durch spezielle Kurse weiter. In dieser Zeit lernte sie den 17 Jahre älteren Lothar Kretschmer kennen, der aus Schlesien kam und damals in Bad Bergzabern als Arbeitsdienstler in dem Geschäft Asmussen arbeitete. Dort war er als kaufmännischer Angestellter für den Friseurbedarf zuständig.

Geheiratet wurde im Dezember 1946, die Feier stieg in der eigenen Gaststätte in Dörrenbach mit vielen Gästen. Nach der Hochzeit wurde genau über der Gasstätte eine Wohnung für das junge Paar eingerichtet. Ingeburgs Mann hatte nun zwei Arbeitsgebiete: Zum einen seine Anstellung in der Kurstadt, zum anderen den Betrieb zu Hause. „Es gab immer viel zu tun“, erklärt die Jubilarin rückblickend. Die beiden Söhne Axel und Uli kamen 1949 und 1954 auf die Welt.

Freude am Theaterspielen

Die einzige Abwechslung war das Theaterspielen in der damaligen Freilichtbühne Dörrenbach. Das war zwischen 1955 und 1960. „Darüber hat sie immer erzählt. Und wie viel Freude ihr das Theaterspielen gemacht habe“, so ihr Sohn Axel.

In den 1980er-Jahren gab das Ehepaar Kretschmer nach langen Arbeitsjahren den Betrieb auf. Sie gingen auf Reisen und schlossen sich dem Pfälzer Wanderverein an. Ihr Mann verstarb 1990.

Nach einem Sturz im Sommer des vergangenen Jahres wohnt Kretschmer in der Seniorenresidenz in Bad Bergzabern. Ihre Schwiegertochter Silvia kümmert sich liebevoll um die ältere Dame, da Sohn Axel erkrankt ist. Im Familienkreis wird der runde Geburtstag gebührend gefeiert. Darauf freut sich auch der sechsjährige Urenkel Oskar.