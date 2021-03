Für Ortsbürgermeister Daniel Salm ist es ein ganz besonderes Buch, das zum Dorfjubiläum „1250 Jahre Freimersheim“ jetzt erschienen ist. Dem Redaktionsteam und den Autoren sei auf 340 Seiten ein kurzweiliges Werk gelungen, das den Leserinnen und Lesern verschiedene Möglichkeiten biete, das Gäudorf sowie seine Bevölkerung kennen zu lernen und das Wissen über Freimersheim, seine Geschichte und seine Menschen zu erweitern. „Wie ein Kaleidoskop macht es die Facetten unserer Gemeinde sichtbar“, sagte Salm bei der digitalen Präsentation des Buchs. Dessen Entstehung begann bereits vor drei Jahren. „Mit ersten Ideen im Ausschuss für Kultur- und Heimatpflege machten wir uns auf den Weg, weil uns und auch mich persönlich die Geschichte unseres Dorfes schon immer umgetrieben hat“, so Heike Dernberger, verantwortliche Redaktionsleiterin.

Allein 32 Freimersheimer Autorinnen und Autoren füllen das Buch mit Geschichten. Insbesondere konnten die letzten 100 Jahre dank Zeitzeugen und vielen Bildern zum Leben erweckt werden. Dazu gibt es nicht nur Geschichten zum Lesen, auch Interviews können angehört und angesehen werden, möglich gemacht mit QR-Codes und mobilen Endgeräten. Das Jubiläumsbuch kann zum Preis von 20 Euro bis Freitag, 26. März, 12 Uhr, unter der Telefonnummer 06347 919670 oder per E-Mail an redaktion@freimersheim.de bestellt werden. Die vorbestellten Bücher werden am Samstag, 27. März, zwischen 9 und 12 Uhr ausgeliefert. Sie können aber auch abgeholt werden.