Josefa Trapp aus Annweilers Stadtteil Sarnstall wird am Montag 103 Jahre alt . Sie ist damit die älteste Einwohnerin in der Verbandsgemeinde. Sie erblickte zum Ende des Ersten Weltkriegs das Licht der Welt, in einer Zeit, die uns heute weit entfernt und fremd vorkommt.

In Sarnstall kennt man Josefa Trapp eher unter dem Vornamen Josefine, oder man sagt einfach kurz „Fine“ zu ihr. So liest man es auf dem Schild an der Linde, die ihr die Ortsgemeinde zum 100. Geburtstag