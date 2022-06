Der ADAC und der Tourismusverein Schweigen-Rechtenbach laden für Samstag zur Johannisfeier auf dem Sonnenberg ein. Tische und Bänke sind am Weinlehrpfad, an der Station „Kleines Weintor“, aufgebaut. Ab 18 Uhr spielen die Schobbequetscher. Wenn es dunkel wird, erstrahlt der Wald in vielen Farben und taucht den Sonnenberg in verzauberndes Licht. Für die musikalische Unterhaltung sorgt dann DJ Jen.