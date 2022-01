Johann Kumpfmüller ist der neue Ortschef von Gleiszellen-Gleishorbach. Er wurde vom Gemeinderat als Nachfolger von Klaus-Peter Gittler gewählt, der aus gesundheitlichen Gründen sein Amt niedergelegt hatte.

Lange hat es gedauert, bis sich in der 768-Seelen-Gemeinde ein Kandidat für das Ehrenamt gefunden hatte. Gittler hatte im November vergangenen Jahres seinen Rückzug angekündigt. „Er war es, der mit der Idee auf mich zukam, dass ich sein Nachfolger werden könnte“, sagt Kumpfmüller. „Ich nehme diese Aufgabe gerne an, weil mir das Dorf am Herzen liegt, aber ich bin kein vom Ehrgeiz getriebener Politiker.“ Kumpfmüller will die Erneuerung des Dorfgemeinschaftshauses und die Verkehrs- und Parksituation im Dorf ins Auge fassen.

Der 67-Jährige ist gebürtiger Oberpfälzer. Als Ingenieur für Elektrotechnik heuerte er 1981 bei Siemens an. Er war zwischenzeitlich Werkleiter in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul, bevor er 1997 zurückkehrte und sich mit seiner Frau und den beiden Kindern in Gleiszellen-Gleishorbach niederließ. Seit 2015 ist er im Vorruhestand.

Seine Wahl begann mit Misstönen. Ein Ratsmitglied wollte die Wahl verschieben, um Zeit für andere mögliche Kandidaten zu gewinnen. Der Antrag wurde abgelehnt. Ein anderes Ratsmitglied berichtete von der Beschwerde eines Dorfbewohners, der sich beklagte, wieso nicht die Bürger den neuen Ortschef wählen. Das liegt daran, dass sich bis zur Frist am 17. Januar kein Kandidat gefunden hatte.

Kumpfmüller wurde schließlich mit acht Ja- und zwei Nein-Stimmen zum Ortschef gewählt.