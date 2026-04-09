Noch bis Sonntag sucht die RHEINPFALZ Hochzeitsfotos ihrer Leser. Ein Paar fuhr auf einem Traktor durchs Dorf. Wie gaben Sie sich das Ja-Wort? Mitmachen und Preise gewinnen.

Die RHEINPFALZ sucht die schönsten Hochzeitsfotos aus der Südpfalz – und die Geschichten hinter dem Ja-Wort. Jetzt läuft der Endspurt: Noch bis Sonntag können Leser ihr Lieblingsbild einschicken.

Die schönsten Einsendungen werden online sowie in der Zeitung vorgestellt und dürfen sich über Preise freuen. Das Paar des Siegerfotos erhält als Hauptgewinn ein Tablet. Wer das Rennen machen wird, dürfen die Leser per Online-Voting bestimmen. Unter den Teilnehmern verlosen wir ein Weingläser-Set „Wissensdurst“.

Die Braut auf dem Traktor

Vielleicht wird es die Braut auf dem Lanz? Nach der ersten vorgestellten Leser-Geschichte mit Heiratsantrag am Flugplatz folgt damit nun die nächste Erinnerung. Elena und Alex Schwarz heirateten am 7. September 2002. Nach der Trauung in der St.-Nepomuk-Kapelle ging es nicht im Autokorso weiter, sondern laut hupend und knatternd auf einem alten Traktor durchs Dorf zur Feier im Weingut Lorentz in Landau-Nußdorf. Die Idee dazu kam vom Weingutsbesitzer Markus Lorentz, der das Paar auch gleich selbst chauffierte. Der Weg sei für ein Auto zu kurz, zum Laufen aber zu lang gewesen, schreibt Elena Schwarz. Also wurde kurzerhand der Lanz angeworfen – sehr zur Freude des Dorfes.

Für die Braut gab es allerdings ein Problem: Wie kommt man mit Reifrock und langem Kleid auf so einen Traktor – und wieder herunter? Aber „eineinhalb Schnäpsel vom Winzer“ hätten ganz gut gegen den Panikmoment geholfen, erinnert sich Elena Schwarz. Und so wurde sie nach der Trauung kurzerhand hinaufgehoben. „Die Braut flog danach fast auf das schmale Sitzchen“, erzählt das Paar aus Kandel. Und nächstes Jahr werde schon Silberhochzeit gefeiert.

Teilnahme noch bis 12. April

– Wer mitmachen möchte, kann sein Foto noch bis 12. April per E-Mail mit dem Stichwort „Hochzeit“ an redlan@rheinpfalz.de schicken. Schreiben Sie bitte Ihren Namen, Wohnort und ein paar Zeilen zu Ihrer Hochzeitsgeschichte dazu: Wo und wann haben Sie geheiratet? Wie haben Sie sich kennengelernt? Was war an Ihrer Hochzeit besonders? Und warum erzählt dieses Foto das am besten?

– Wichtig ist, dass nur private Fotos eingesendet werden, an denen die Teilnehmer die Rechte besitzen oder für deren Nutzung sie eine Erlaubnis haben. Außerdem sollte angegeben werden, wer das Foto gemacht hat. Und: Alle erkennbaren Personen müssen mit einer Veröffentlichung einverstanden sein.

