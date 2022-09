In seiner Sitzung am Dienstag wählte der Böchinger Gemeinderat Jan Philip Poppelbaum zum neuen Ortsbürgermeister.

Poppelbaum, folgt ab dem 1. Januar 2023 auf Reinhold Walter, der nach 28 Jahren an der Dorfspitze auf eigenen Wunsch hin aus dem Amt ausscheidet. Die Wahl des neuen Ortschefs erfolgte durch den Gemeinderat, da sich bis zum Ausschreibungsende am 25. Juli keine Kandidaten um die Nachfolge Walters beworben hatten. Dieser sprach daraufhin noch einmal mit den Ratsmitgliedern, worauf sich der 49-jährige Poppelbaum dem Votum stellte und auch einstimmig gewählt wurde. Er wohnt seit einigen Jahren in Böchingen und gehört seit 2019 dem Gemeinderat an.

Jan Philip Poppelbaum ist als Volljurist seit 2002 im Dienst der rheinland-pfälzischen Finanzverwaltung. Seit 2020 leitet er das Finanzamt in Kaiserslautern. Seinen beruflichen Werdegang begann er mit einem Referendariat am Pfälzischen Oberlandesgericht Zweibrücken.

Reinhold Walter sicherte seinem Nachfolger jegliche Unterstützung bei der Bewältigung der kommenden Aufgaben zu, nicht zuletzt bei der Umsetzung des Bebauungsplans „Ehemalige Sektkellerei“. Der Rat wählte auf Vorschlag von Jan Philip Poppelbaum den 37-jährigen Markus Gunzelmann als weiteren Beigeordneten. Welche Aufgabenbereiche dieser wahrnehmen soll, wird in der nächsten Ratssitzung festgelegt. Gunzelmann gehört dem Rat seit 2019 an.