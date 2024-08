Der traditionelle Edesheimer Jahrmarkt hat seinen Mittelpunkt in diesem Jahr rund um den Pfarrwingert. Ein Höhepunkt des Fests wird das Entenrennen sein, das der Kinder- und Jugendverein zum zweiten Mal organisiert. Am Sonntag ab 14 Uhr werden die Entchen in Höhe der Hinterwiesen auf das Wasser des Modenbachs gelassen, um dann möglichst schnell das Ziel in Höhe der Dorfmühle zu erreichen.

Weinprinzessin Maria I. eröffnet den Jahrmarkt am Freitag um 18.30 Uhr am Rathaus. Es gibt 100 Freischoppen, und die Kuckucksmusikanten spielen auf. Gefeiert wird bis Montag.

Am Samstag bietet Karl Fücks ab 14 Uhr eine historische Dorfführung ab dem Petersbrunnen am Rathaus an. Am Sonntag steigt ab 10 Uhr ein Spielfest auf dem Freizeitgelände bei der Kita. Außerdem ist dort eine Sonderausstellung von Einsatzfahrzeugen zu sehen. Um 10.30 Uhr ist ein ökumenischer Gottesdienst im Pfarrwingert. Um 11 Uhr startet der Kreativmarkt in der Luitpoldstraße. mit einem vielfältigen Angebot. Der Markt findet in Anlehnung an den früher im Ort sehr beliebten Kübelmarkt statt. Ab 12 Uhr geben die Kuckucksmusikanten am Festplatz ein Konzert. Der Männergesangverein Edesheim zeigt sein gesangliches Können ab 16 Uhr an gleicher Stelle. Zahlreiche Vereine und Gastronomiebetriebe beteiligen sich an Jahrmarkt.