Die Gemeinde Walsheim will ihren Jahnsportplatz und die dortige Umgebung aufwerten. So soll die geteerte Fläche gegenüber der Sporthalle in westliche Richtung entsiegelt und dann begrünt werden. Auf der Fläche, auf der in früheren Zeiten die Kerwe gefeiert wurde, sind auch Sitzmöglichkeiten vorgesehen. Des Weiteren ist angedacht, zwei bis drei Sportgeräte aufzustellen, die auch von älteren Menschen genutzt werden können. Das erklärt Ortsbürgermeister Jörg Keller (parteilos) auf Anfrage. Darüber hinaus ist die Erweiterung des am Spielplatz angrenzenden Areals geplant. Der Bolzplatz, den ältere Sportinteressierte noch als Feldhandballplatz in Erinnerung haben, soll mit einer Kunststoffmischung belegt werden. Die staubige rote Asche, mit der der Platz einst belegt wurde, sei nicht mehr zeitgemäß, stellt Keller fest. Der neue Belag wird voraussichtlich 70.000 Euro kosten. Auf Wunsch der Dorfjugend werden dort auch zwei Basketballkörbe aufgestellt. Insgesamt geht es um eine Fläche von 1800 bis 2000 Quadratmetern.