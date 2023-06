Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Annweiler hat Großes vor. Die Stadt hat zwei Investoren an der Angel. Der eine will ein Wellness-Hotel hinterm Kurpark bauen, der andere ein Hotel samt Seniorenheim am Stadtrand. Dafür müsste das Trifelsstadion abgerissen werden. Aber dafür soll etwas Neues kommen.

Ein großes Hotel, das steht schon seit Jahren auf der Wunschliste der Trifelsstadt ganz oben. Jetzt könnte der Wurf sogar gleich zweimal klappen. Denn endlich haben zwei Investoren angebissen.