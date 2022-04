Die Gemeinde Weyher bleibt auch in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 schuldenfrei.

Wie Ortsbürgermeister Andreas Möwes (CDU) auf Anfrage erklärt, wird dieses Jahr unter anderem in die Umgestaltung des Spielplatzes investiert. 10.000 Euro sind dafür vorgesehen. Für den möglichen Erwerb von Grundstücken sind dieses und nächstes Jahr jeweils 10.000 Euro veranschlagt. Dadurch will sich die Gemeinde die Möglichkeit offenhalten, solche Grundstücke als eventuelle Tauschflächen zur Verfügung zu haben, sollte ein Neubau realisiert werden.

Für die Sanierung der Treppe, den Kauf neuer Fensterläden, das Herrichten der Eingangstür und die Erneuerung der Dachrinnen am Gemeindehaus in der Borngasse sollen in beiden Haushaltsjahren rund 40.000 Euro aufgewendet werden. Im Rathaus sollen die oberste Geschossdecke saniert und die Verbindungstür vom Erdgeschoss zum Treppenturm hergerichtet werden, auch die Modernisierung der Heizung ist geplant. Dafür sind 35.000 Euro in den Haushalt eingestellt, wobei das Thema Heizung noch hinten an gestellt werden könnte. „Wenn diese Maßnahmen durchgeführt sind, sind mit Ausnahme der Trauerhalle alle gemeindeeigenen Gebäude grundsaniert und für die nächsten Jahrzehnte in Ordnung“, erklärt Möwes.