Ein 65 Jahre alter Mann verliebt sich via Facebook in eine vermeintliche Soldatin. Als sie sie ihn um Geld bittet, überweist er. Was der Senior nicht ahnt, er so selbst zum Betrüger. Ihm wird Geldwäsche in sieben Fällen vorgeworfen.

Der Angeklagte ist vielleicht kein Don Quijote wie in Cervantes berühmtem Ritterroman, aber auch er verehrte aus der Ferne eine wunderschöne Dulcinea. Doch diese Dame hatte ihm nicht nur