Werden Hundebesitzer in Dörrenbach über Gebühr zur Kasse gebeten? Eine Frage, die die Gemeinde und den Ortsgemeinderat spaltet. Eine Interessengemeinschaft der Hundehalter fordert eine Neufestsetzung der Hundesteuer, „zum Wohle der Hundebesitzer, unserer Dorfgemeinschaft und einem friedlichen Miteinander“.

Wegen eines Einwohnerantrags steckte eine gewisse Brisanz in der Ratssitzung am Mittwoch. Viele Hundehalter sind mit ihren Bescheiden über die Hundesteuer für 2021 nicht einverstanden. Sie gründeten eine Interessengemeinschaft. In einem offenen Brief zeigten sich 88 Bürger erbost über die „exorbitante Erhöhung“, die der Rat im Dezember beschlossen hatte. Drei Vertrauenspersonen der Hundehalter – Claudia Lambrix, Jens Schrödter und Andrea Zenker – trugen ihren Unmut dem Rat vor.

Sie kritisierten, dass Dörrenbach bei der Steuer für den zweiten und dritten Hund deutlich über den Sätzen anderer Gemeinden im Kreis SÜW liege. Von 2017 bis 2019 lag der Satz für den ersten Hund in Dörrenbach bei 35 Euro, ab 2021 gelten 60 Euro. Für den zweiten Hund wurde die Steuer von 50 Euro auf 150 Euro erhöht. Der dritte Hund kostet statt bisher 65 Euro ab diesem Jahr 250 Euro. „Ist das unbedingt notwendig?“, fragten die Hundebesitzer. Eine Erhöhung sei durchaus nachvollziehbar, aber nicht in diesem Ausmaß. Der Hund sei ein Familienmitglied, vor allem für ältere Mitmenschen oder Kranke sei der Vierbeiner fast der einzige Sozialkontakt, argumentierten die Antragsteller. Auch die Finanzkraft einiger Hundebesitzer sei hier unbedingt zu berücksichtigen. Sie baten darum, den Beschluss nochmals gründlich zu überdenken.

Ortsbürgermeister hält an Beschluss fest

Ortsbürgermeister Ralf Schmitt hörte sich das Anliegen geduldig an. Er bemängelte, dass kein Hundebesitzer bisher um ein klärendes Gespräch gebeten habe. Die Vorwürfe, die gegen ihn und den Rat im Internet kursierten, gingen weit unter die Gürtellinie. „Das ist in dieser Form nicht nachvollziehbar“, sagte Schmitt. Auch sei es mehr als befremdlich, dass einige Ratsmitglieder erst für den Beschluss stimmten und mit ihrer Unterschrift unter die Petition gegen die Erhöhung votierten. Er machte die Räte darauf aufmerksam, dass sie eine Verpflichtung gegenüber der Ortsgemeinde eingingen, wenn sie ein Mandat annähmen. Schmitt erinnerte daran, dass der Beschluss mit neun Ja- bei zwei Neinstimmen angenommen worden sei. Auch hätte er sich ein stimmiges Konzept von den Hundebesitzern gewünscht. Er warte bis heute darauf, so Schmitt. An dem Beschluss zur Hundesteuererhöhung will der Ortsbürgermeister festhalten.