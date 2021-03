Die Intensivstation der Klinik Bad Bergzabern des Klinikums Landau-Südliche Weinstraße wird umgebaut und erweitert. Die Arbeiten sollen noch in diesem Jahr beginnen und 2022 abgeschlossen werden.

In den vergangenen Jahren hat das Klinikum Landau-Südliche Weinstraße viel Geld in den Standort in Bad Bergzabern investiert. Der Umbau und die Erweiterung der Intensivstation sind die letzten der geplanten Schritte für die Modernisierung des Krankenhauses mit 165 Betten. Wie das Klinikum Landau-SÜW mitteilt, ist die Erweiterung der Intensivstation in das Krankenhausinvestitionsprogramm 2021 des Landes aufgenommen worden. Es sei die nächste wichtige Bau- und Strukturmaßnahme für die Klinik Bad Bergzabern.

Geplant ist ein vollständiger Umbau mit kompletter Sanierung der Intensivstation. „Auch ist die räumliche Erweiterung durch einen Anbau notwendig“, informiert das Klinikum. Während der Bauarbeiten wird die Intensivstation im dritten Obergeschoss des sanierten Bettenhauses eingerichtet werden. Die Anzahl der Intensivbetten in der Klinik Bad Bergzabern beträgt nach der Erweiterung sieben. Angestrebt ist eine Aufteilung mit drei Einzelbettzimmern und zwei Doppelbettzimmern, wobei alle Patientenzimmer eine Zugangsschleuse haben werden und auch lüftungstechnisch einzeln geregelt werden können.

Rund 3,2 Millionen Euro werden investiert

„Die weiteren Vorbereitungen der Maßnahme und die Abstimmungen mit dem Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie werden nunmehr erfolgen“, teilt das Klinikum weiter mit. Läuft alles nach Plan, sollen die Arbeiten im nächsten Jahr abgeschlossen werden. Die bisherigen Kostenabschätzungen liegen bei rund 3,2 Millionen Euro. Eine Million Euro sind im Krankenhausinvestitionsprogramm 2021 eingestellt, die weitere Mittel werden für 2022 eingeplant.

Anfang 2020 konnte die 2014 begonnene Sanierung und Erweiterung des Bettenhauses der Klinik Bad Bergzabern erfolgreich abgeschlossen werden. Rund 18,7 Millionen Euro wurden in das Bettenhaus investiert, vom Land gab es dafür einen Zuschuss über 9,4 Millionen Euro.

Intensivmedizinische Versorgung gesichert

„Eine auskömmliche Finanzierung der Krankenhäuser ist für die Sicherstellung des Versorgungsauftrags absolut unverzichtbar. Die Neugestaltung der Intensivstation der Klinik Bad Bergzabern ist ein sehr wichtiger Schritt in der stetigen Weiterentwicklung unseres Klinikums. Die Maßnahme wird auch künftig dazu beitragen, dass die intensivmedizinische Versorgung der Bürgerinnen und Bürger unserer Südpfalz gesichert ist“, hebt Maximilian Ingenthron, Bürgermeister der Stadt Landau und Aufsichtsratsvorsitzender des Klinikums, auch im Namen von Thomas Hirsch, Oberbürgermeister der Stadt Landau, und Dietmar Seefeldt, Landrat des Landkreises Südliche Weinstraße, die Bedeutung der Investition hervor.

„Der Umbau und die Erweiterung der Intensivstation der Klinik Bad Bergzabern stellen einen weiteren Entwicklungsschritt für die Intensivmedizin unseres Verbundkrankenhauses dar. Hierdurch wird eine noch bessere medizinische Versorgung unserer Patienten ermöglicht und für die Beschäftigten des Klinikums wird ein hochmodernes Arbeitsumfeld entstehen, durch das Abläufe weiter optimiert werden können“, betont Guido Gehendges, Geschäftsführer des Klinikums Landau-SÜW, in Übereinstimmung mit Hans-Christian Hogrefe, Ärztlicher Direktor des Klinikums, und Ralf Levy, Pflegedirektor des Klinikums.

Rund 15 000 stationäre Patienten pro Jahr

Vor der Sanierung des Bettenhauses und der Erweiterung der Intensivstation war am Standort in Bad Bergzabern bereits die radiologische Gemeinschaftspraxis Landau-SÜW etabliert worden. Dabei war der gesamte Funktionsbereich im Erdgeschoss neu gestaltet worden. Die Kosten dafür lagen bei rund 1,3 Millionen Euro.

Das Klinikum Landau-Südliche Weinstraße verfügt mit den Kliniken in Annweiler, Bad Bergzabern und Landau über insgesamt 438 Planbetten. Jährlich werden rund 15.000 Patienten stationär und etwa 32.000 ambulant behandelt.