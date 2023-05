Im neuen Luxushotel am Friedensdenkmal auf dem Werderberg bei Edenkoben sollen schon im Frühjahr 2024 die ersten tierischen Gäste einziehen. Dabei bietet das zwei Meter hohe, 1,5 Meter breite und 0,5 Meter tiefe Domizil vielfältige Unterbringungsmöglichkeiten für Insekten aller Art.

Das Hotel ist Teil des Insektenschutzkonzeptes der Stadt Edenkoben, das Layla Gauly von Landesforsten Rheinland-Pfalz dem Stadtrat vorstellte. Sie ist für den Waldnaturschutz zuständig und bildet nach eigener Auffassung die Schnittstelle zwischen Naturschutz und Forst. Das Insektendomizil bietet den Tieren in der Umgebung einen Lebensraum, wobei sie am Waldrand und den geplanten Baumarten direkt eine Nahrungsquelle geboten bekommen. Unter anderem sollen die Asiatische Mörtelbiene, die Westliche Honigbiene und die Wildbiene eine neue Heimat finden.

Rund um das von Förster Jochen Edinger betreute Revier werden Elemente gebaut, die Bestandteil des Konzeptes sind. Diese Umsetzung erfolgt auf zwei Rundwegen, wobei ein kleinerer Weg mit einer Länge von 610 Metern nicht zuletzt für die Nutzung durch Kinder und Familien vorgesehen ist. Dieser startet am Friedensdenkmal führt zum Straßburger Stein und von dort aus wieder zurück. In leicht verständlicher Sprache wird auf Hinweistafeln darüber informiert, welche Elemente errichtet wurden.

Infotafeln für die Wanderer

Der große Weg wird eine Länge von 2,8 Kilometern haben und als Prädikatswanderweg geführt werden. Auf Infotafeln wird es entlang der Strecke Fachinformationen zu lesen geben. Beispielsweise können die Besucher so den Zusammenhang zwischen Maßnahmen und der Förderung von Arten erkennen und kennenlernen. Dies fördert nicht nur die Artenkenntnis, sondern dient dazu, dass der Blick für besondere Strukturen, Schutzmaßnahmen und Habitate geschult wird. Wie Gauly feststellte, sind Insektenhotel und Waldrand sehr schön anzusehen und werten die Fläche rund um das Friedensdenkmals auf.

Am bestehenden Waldrefugium und Waldrand am Straßburger Stein ist eine optimale Besonnung durch die dortige Wildwiese vorhanden. Durch die erhöhte Lage des Straßburger Steins entgegen des Waldbestandes, der zum Waldrefugium werden soll, ist eine gute Sicht auf die Bäume und Baumkronen vorhanden. An diesem Punkt will man keine direkte Besucherlenkung erzeugen, da die Besucher wohl sonst vermehrt zum Hochsitz laufen würden. Vielmehr soll der Waldrand eine Ergänzung zum Waldrefugium darstellen.

Spezielle Sträucher für den Zitronenfalter

Im Zuge einer Wegenaturierung wird auf einem alten Weg Oberboden abgetragen, der für die Gestaltung eines neuen Weges genutzt wird. Dort sollen dann auf etwa 70 Metern Länge im Abstand von jeweils zehn Metern sieben Sträucher in abwechselnder Seitenlage gepflanzt werden. Weitere spezielle Sträucher werden gepflanzt, um dem Zitronenfalter zu helfen, sich fortzupflanzen. Ebenfalls werden mehrere Sandsteinhaufen errichtet, um der Mauereidechse Lebensraum zu bieten. Angenehmer Nebeneffekt dieser Steinhaufen ist die Tatsache, dass dann kein Auto mehr diesen Weg benutzen kann.

Die voraussichtlichen Materialkosten für die Elemente liegen bei rund 2000 Euro. Für den geplanten Umfang der Arbeiten sei das doch sehr überschaubar, sagte Förster Jochen Edinger.