Anita Lentz ist verwundert, wie stark der Bankettstreifen neben der Kreisstraße zwischen Hainfeld und Roschbach bearbeitet wurde.

„Schlimmer geht es nimmer“, sagt Lentz und verweist dabei auf das Foto, was sie kürzlich an der Kreisstraße gemacht hat. „Hier wurde ein Großteil der Insektenfauna zerstört“, sagt sie. Lentz fragt sich, was der Hintergrund dieser Aktion war.

Die Kreisverwaltung SÜW teilt auf Anfrage der RHEINPFALZ mit, dass es sich bei Mäharbeiten wie diese um wiederkehrende und genehmigungsfreie Arbeiten handelt, welche zur Unterhaltung von Straßennebenflächen dienen. Insofern werde sich nicht mit ihrer Umweltabteilung abgestimmt. Zudem seien Mahdzeitpunkte oder -intervalle nicht festgelegt.

Verkehrssicherungspflicht wichtiger als Grünpflege

„Die Straßenmeisterei beziehungsweise der Landesbetrieb Mobilität sind verpflichtet, die Bankette beidseits von Straßen in einem verkehrssicheren Zustand zu halten“, heißt es. So müssen die Bankette begehbar und einseitig befahrbar sein, auch die Leitpfosten müssen gut sichtbar sein.

Nach Angaben der Kreisverwaltung sollte grundsätzlich bei allen Mäharbeiten, wo es machbar und vertretbar ist, mehr Rücksicht auf Flora und Fauna genommen werden. Der LBM weist unabhängig davon darauf hin, dass im Bereich der Bankette die Verkehrssicherungspflicht höher zu bewerten sei als die Grünpflege. Wobei sich bei diesen Arbeiten intern mit Experten ausgetauscht wird. So habe die Straßenbaubehörde eine Landespflegeabteilung, die sich unter anderem bei Neubauprojekten von Straßen und Brücken um Ausgleichsflächen kümmert. Also auch der Frage nachgeht, wie eine Grünfläche ökologisch aufgewertet werden kann.

„Mehr Sicherheit bei Wildwechsel“

Auf die Arbeiten an der Kreisstraße zwischen Hainfeld und Roschbach angesprochen, teilt der LBM mit, dass dort die Arbeiten für die Straßenentwässerung durchgeführt wurden. „Das Bankett wurde dazu im Vorfeld im zweiten Durchgang der Mähsaison regulär gemäht.“

Mit diesen Arbeiten sei die Verkehrssicherheit wiederhergestellt worden. So müssen für klare Sichtverhältnisse auf den Bereich neben der Straße gesorgt sein. Und zwar so, dass die Verkehrsteilnehmer sowohl eine gute Sicht nach vorne haben als auch bei Wildwechsel rechtzeitig die Tiere erkennen und reagieren können. „Zum Thema Wildwechsel ist es auch präventiv besser, ein abgemähtes Bankett zu haben, denn dann hält sich erst gar kein Tier direkt neben der Fahrbahn auf“, teilt der LBM mit.

Auch die Entwässerung der Fahrbahnfläche zur Seite hin werde durch ein um wenige Zentimeter niedrigeres Bankett gewährleistet, weil auf diese Weise Wasser schnell von der Straße abgeführt werden kann, damit Aquaplaning verhindert wird.