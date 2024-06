Der Inner Wheel-Club Neustadt-Landau lädt am Sonntag, 9. Juni von 11 bis 16 Uhr zur Benefizveranstaltung „Picnic en Blanc“ ins Weingut J.J. Berizzi nach Edenkoben ein. Zwischen den Rebzeilen und auf der Terrasse des Weinguts erwartet die Besucher stimmungsvolle Musik vom Duo „Mélange à Deux“, bunte Tapas-Teller und eine Auswahl feiner Berizzi-Weine, wie der Club ausführt. Bei Regen findet die Veranstaltung im Kelterhaus und dem überdachten Hof statt. Der Preis pro Eintrittskarte inklusive einem Glas Begrüßungssekt und Glaspfand beträgt 25 Euro. Der Reinerlös der Veranstaltung wird an das Frauenhaus Neustadt gespendet, heißt es weiter. Karten können in der Sonnenapotheke Neustadt (Friedrichstraße 25) sowie im Weingut J.J. Berizzi (Schanzstr. 21, Edenkoben) gekauft werden. Möglich ist das auch per Email an hallo@berizziweine.de oder iwc-nw-ld@gmx.de. Der Inner Wheel Club Neustadt-Landau bezeichnet sich als Teil einer internationalen Frauenvereinigung mit den Zielen Freundschaft, soziales Engagement und internationale Verständigung.