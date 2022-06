Die Initiative Südpfalz-Energie habe seit 2019 seine Mitgliederzahl mal als verdoppelt, auf nun 54, berichtete Vorsitzender Wolfgang Thiel bei der Mitgliederversammlung. Seine Klima-Konzepte und -Forderungen habe der Verein auf kommunaler, Landes- und Bundesebene in persönlichen Gesprächen an Politiker kommunizieren können. „Besonders stolz sind wir über unsere Meta-Studie ,Klimaschutz-Energiewende 2.0’, mit der wir nachgewiesen haben, dass sowohl Deutschland als auch Rheinland-Pfalz bis 2040 ihren gesamten Energiebedarf aus eigenen erneuerbaren Potenzialen decken können“, so Thiel. Der Verein bietet öffentliche Energie-Stammtische, Vortragsveranstaltungen und Exkursionen an. In diesem Jahr verfolgt die Initiative Kampagnen für Wärmepumpen und Fotovoltaik-Freiflächenanlagen. Einstimmig wurde der Vorstand neu gewählt. Der Vorsitzende und sein Stellvertreter wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Der Vorstand

Vorsitzender: Wolfgang Thiel, Stellvertreter: Michael Linder, Schriftführer: Frieder Wambsganß, Kassenführer: Hendrik Krug, Beisitzer: Sonja Disqué, Peter Kirsch, Claudia Klingner-Kaufmann, Gerhard Lausterer, Michael Müller, Volker Wander, Manfred Wessels, Kassenprüfer: Manfred Chrzanowski, Karl Jetter.