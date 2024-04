Unter dem Motto „Aktiv, selbstbestimmt und sicher – in jedem Alter“ laden das Seniorenbüro und die Ehrenamtsbörse „Alterna(k)tiv“ in Herxheim zu einem Infotag am Samstag, 4. Mai, in die Elmar-Weiller-Festhalle ein. Zwischen 10 und 16 Uhr präsentieren Vereine und Organisationen laut Ankündigung ihre Beratungs-, Unterstützungs- und Teilhabeangebote. Vorträge ergänzen die Infostände. Ein Demenz- und ein Bewegungsparcours, ein Spieletisch und ein Alterssimulationsanzug laden zum Mitmachen ein. Die Rikschafahrer des Altenzentrums bieten kostenlose Probefahrten auf dem Festplatz an. Der Infotag wird vom Gesangverein sowie dem Ortsbürgermeister Sven Koch und der Seniorenbeauftragten Caroline Schachtschabel eröffnet Eintritt frei.