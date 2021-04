Elf besondere Gebäude im Ort sollen mit Informationstafeln versehen werden. Das beschloss der Ortsgemeinderat Freimersheim in seiner jüngsten Sitzung. Diese werden als Acrylglasplatten mit abgerundeten Ecken und Wandabstandshaltern hergestellt. Stimmen die Hauseigentümer zu, werden die Tafeln am alten Pfarrhaus in der Hauptstraße, am Torbogen beim ehemaligen Jagdstübel, am alten Kindergarten, am Feuerwehrhaus, am Brunnen am Luisenpark, am Rathaus, am Haus der Gemeinde, am Ziehbrunnen in der Burgstraße, an der Milchannahmestelle Dorfplatz sowie an der katholischen und protestantischen Kirche angebracht.