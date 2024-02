Lässig, lustig, angenehm verrückt oder cool. Elegant, chic, modern, unabhängig. Diese Moderichtungen findet man seit neuestem in der Hauptstraße 7 in Offenbach, wo Petra Grimus sich ihren Traum vom eigenen Laden erfüllt hat.

Die Boutique „SOL – moda per te“ lädt zum Einkaufsbummel mitten im Ort ein. Seit Anfang Januar zeigt die Inhaberin Petra Grimus verschiedene Looks. Hier kann sich eine Frau jeden Alters ausstatten lassen und wird dabei individuell beraten. Ob Handtasche in Leder oder vegan, Schal, Schmuck oder Geldbörse. „Ich will Kundinnen glücklich machen“, sagt die 60-jährige Geschäftsinhaberin. Sie stammt aus Herxheim, ist gelernte Einzelhandelskauffrau und hat einige Jahre in der Boutique Lips in Landau gearbeitet. Danach in der IT-Branche. Im Nebenjob verkaufte sie im Direktvertrieb Mode und Schmuck. Dann kam die Pandemie und mit einer neuen Sichtweise kam auch der Entschluss, eine eigene Boutique zu eröffnen. Ein langgehegter Wunsch erfüllte sich damit.

Ehrlich zu den Kundinnen

„Ich liebe, was ich tue“, sagt Grimus. Ehrlich und offen sei sie zu ihrer Kundschaft, wolle immer das schönste Outfit finden. „Ich will einfach, dass meine Kundschaft zufrieden und mit einem kleinen Lächeln auf den Lippen nach Hause geht.“ Was sie vor Kurzem umgehauen habe, war ein kleines Mädchen, das ihr einen Topf mit Primeln und den Worten schenkte: „Danke, dass die Oma jetzt so toll aussieht“. Tränen hatte sie in den Augen. So etwas höre man mehr als gern, meint sie dazu. Damen jeden Alters finden bei ihr eine Modeauswahl mit Pfiff und Charme, wie Grimus betont. „Ich achte auf Details an der Kleidung. Ein tolles Samtband an den Seiten entlang der Hose kann zum Beispiel die Beine schlanker aussehen lassen. Raffinierte Momente auf einer Bluse geben nicht nur dem Kleidungsstück Charme und Eleganz.“

Ein kleines goldenes Büchlein ist ihr stetiger Modebegleiter. Das hat sie von einer Kundin geschenkt bekommen, um alle Wünsche und Vorstellungen von Kleidung festzuhalten. Vor Ort im Geschäft, aber auch auf WhatsApp und Facebook findet man die rührige Boutique-Besitzerin. In WhatsApp postet sie jeden Tag ein kombiniertes Tagesoutfit. Jeweils für kleine und große Größen. Die Auswahl beginnt ab Größe 34 bis Größe 54. Und alle Stücke für unter 100 Euro. Das sei ihr sehr wichtig. In Facebook offeriert sie jeden Mittwoch live die Mode in ihrer Boutique zum Verkauf deutschlandweit. Das sei ihr zweites Standbein. Sozusagen einmal vor Ort und online, erklärt die Unternehmerin. Auch bietet sie ein VIP-Shopping und individuelle Termine ab drei Personen an. Sowie einmal im Monat, außerhalb der Öffnungszeiten, ein kleines Überraschungspaket.

Info

Öffnungszeiten: Dienstags und freitags von 9 bis 12 Uhr und 15 Uhr bis 18 Uhr. Mittwochs von 15 bis 18 Uhr und samstags von 10 Uhr bis 14 Uhr.