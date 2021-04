Obwohl die protestantische Kita Arche Noah erweitert wurde, reichen die Betreuungsplätze in der Kurstadt auch in Zukunft nicht aus. Aus diesem Grund wird der gemeinsame Kita-Einzugsbereich Bad Bergzabern, Böllenborn, Kapellen-Drusweiler und Dörrenbach um zwei weitere Jahre verlängert. Dem stimmte der Jugendhilfeausschuss des Kreises in seiner jüngsten Sitzung zu. Im kommenden Kita-Jahr 2021/2022 gibt es in Bad Bergzabern voraussichtlich einen Vakanz von rund 60 Betreuungsplätzen. Derzeit stehen in den vier Kindertagesstätten der Stadt 340 Plätze zur Verfügung, gebraucht werden nach derzeitigem Stand aber 402. Weil das Problem schon länger existiert, wurde 2017 beschlossen, den Einzugsbereich Bad Bergzabern um Kapellen-Drusweiler und Dörrenbach zu erweitern, weil in den dortigen Kitas noch Plätze frei waren. Die zunächst als Übergangslösung gedachte Regelung wird nun bis zum Ende des Kita-Jahres 2022/2023 verlängert.