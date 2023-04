Der Landkreis SÜW sieht sich in seiner Handlungsfähigkeit eingeschränkt, so lange der Haushalt von der Aufsichtsbehörde nicht genehmigt ist.

Das Zahlenwerk ist nicht ausgeglichen, was das angestrebte Ziel einer Kommune sein sollte. In so einem Fall nimmt die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) den Haushaltsplan genauer unter die Lupe. Landrat Dietmar Seefeldt (CDU) hatte bereits Ende vergangenen Jahres im Zuge der Haushaltsdebatte betont, dass keine Einsparmöglichkeiten gesehen werden. Der Kreistag hatte den Plänen der Verwaltung mehrheitlich zugestimmt. In der jüngsten Sitzung informierte Seefeldt das Gremium, dass wegen der noch ausstehenden Genehmigung aus Trier geplante Investitionen nicht getätigt werden könnten, demzufolge Projekte sich verzögerten. Gemeint sind dabei Vorhaben, die nicht rechtlich verpflichtend sind und nicht unaufschiebbar sind.

Auf Nachfrage der RHEINPFALZ nennt die Kreisverwaltung Details. So könnten Bauarbeiten an Kreisstraßen nicht losgehen, ebenso wenig jene, die an Schulen und Schulsporthallen anstehen. Auch die geplante Errichtung der Fotovoltaikanlage auf dem Schotterparkplatz des Kreishauses in Landau werde sich verzögern. „Aus dem Bereich Katastrophenschutz betrifft es zum Beispiel die vorgesehene Anschaffung eines Erkundungsfahrzeugs sowie eines Krankentransportwagens für den medizinischen Katastrophenschutz“, sagt Kreissprecherin Marina Mandery.

Was sagt die Aufsichtsbehörde?

Weitere neue, vorgesehene Stellen können zur Zeit auch nicht ausgeschrieben werden, etwa im Bereich der Ausländerbehörde wird zur Bewältigung der Mehrarbeit Personal benötigt, das bis auf Weiteres nicht eingestellt werden kann.

Die ADD teilt auf Anfrage mit, dass die Haushaltssatzungen „so schnell wie möglich geprüft und beschieden werden“. Die gesetzliche Frist hierfür liege bei längstens zwei Monaten, allerdings kann diese unterbrochen werden, beispielsweise durch Nachfragen oder Unklarheiten. Dass eine möglicherweise erforderliche „Nachbesserung“ der Haushaltsplanung Zeit in Anspruch nimmt, liege auf der Hand, allein weil hierzu eine entsprechende Befassung des Gemeinderats erforderlich sei.