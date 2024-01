Nichts mehr mit Frauenpower bei den Wildsäu! Beim Karnevalverein Gräfenhausen ist die Übermacht an Weiblichkeit durchbrochen worden. Zum ersten Mal seit der Gründung regiert in der aktuellen Faschingskampagne in Annweilers Stadtteil mit Tina I. und André I. ein Prinzenpaar.

Bisher hatten sich die Gräfenhausener Karnevalisten der Regentschaft einer Faschingsprinzessin gebeugt. Wie in Gräfenhausen von Anfang an üblich, versieht Tina Neumayer ihr närrisches Amt bereits zum zweiten Mal hintereinander. „Wir sind ein recht frauenlastiger Verein“, hatte sie im vergangenen Jahr selbstbewusst behauptet und darauf hingewiesen, dass mit Ausnahme des Vorsitzenden alle Vereinsaktivitäten von der „holden Weiblichkeit“ bestritten worden seien. Deren Hang zum Dekorativen habe sich vor allem in den auserlesenen, farbenfrohen Kostümen und den verspielten Formen an Faschingsutensilien bemerkbar gemacht.

Mit dem Auftreten eines Männerballetts in der vergangenen Kampagne war allerdings schon ein Sinneswandel eingetreten. Offensichtlich hatten die Fasnachterinnen ihr närrisches Treiben ohne den männlichen Gegenpol nicht mehr hinnehmen wollen. Also hat Prinzessin Tina ihren Ehemann mit ins Narrenschiff geholt. Und somit gehört zur Gräfenhausener Fasnacht fortan ein Prinzenpaar. „Er hat sich den Betrieb im letzten Jahr angesehen und dann festgestellt, so schlimm sei das alles ja gar nicht“, äußert sich Tina zu Andrés Entschluss. Also habe er sich ein Herz gefasst trotz beruflicher Angespanntheit.

Viel Sport und Bewegung

Die Eheleute betreiben seit fast 25 Jahren in Edenkoben eine Praxis für Physiotherapie und beschäftigen rund 20 Mitarbeiter. Tina verlässt sich in ihren Massageanwendungen überwiegend auf die indische Ayurveda-Methode, deren Lebensphilosophie auch auf einer gesunden Lebensführung basiert. Eigens dafür hatte sich Tina mehrere Wochen in Sri Lanka aufgehalten und dort kundig gemacht. André befasst sich hauptsächlich mit Osteopathie, also mit Maßnahmen zur Heilung und dem Erhalt der Knochenstabilität, und hat dazu ein spezielles Studium absolviert.

Die Neumayers besitzen ein Eigenheim in Gräfenhausens ebenfalls nach Annweiler eingemeindeten Nachbardorf Queichhambach. Ihre knappe Freizeit nutzen sie durch viel sportliche Tätigkeit und Bewegung an frischer Luft in der waldreichen Umgebung. André war über mehrere Jahre Mitglied in Queichhambachs Ortsbeirat sowie im Verbandsgemeinderat Annweiler. Der zeitaufwendige Beruf ließ ihn das Ehrenamt aufgeben.

Wildbret für Freunde

Sein leidenschaftlich ausgeübtes Hobby, die Jägerei, ließ er sich aber nicht nehmen. André ist Jäger aus Passion, ausgebildeter Hundeführer und Pächter eines eigenen Jagdreviers. In Queichhambach hat er sich eine moderne Wildkammer eingerichtet, wo er mit Unterstützung eines befreundeten Metzgers das erlegte Wildbret selbst zurichtet. Ehefrau Tina steht ihm in der Wurstküche hilfsbereit zur Seite.

Sie tut das gern, denn im Gegenzug beteilige er sich ja auch an ihrem Fasnacht-Hobby, stellt sie anerkennend fest. Bei Neumayers herrscht stets ein harmonisches Miteinander. Das erzeugte Wildfleisch wird nicht kommerziell verkauft, sondern geht zu Liebhaberpreisen an Bekannte und Freunde.

Die erste Prunksitzung bei vollem Haus im Sportheim liegt schon hinter den beiden. Tina hatte das Publikum nicht nur begrüßt und wie gewohnt in der Wildsau-Garde eifrig mitgetanzt, sondern darüber hinaus auch den Nachwuchs, die Frischlings-Garde, betreut, deren Trainerin sie ist. Am Samstag, 27. Januar, findet die zweite Prunksitzung um 19.33 Uhr ebenfalls im Sportheim statt. Sie soll bereits ausverkauft sein.