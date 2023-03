Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der vergangenen Woche haben Unbekannte 850 Kilogramm Dunkelfelder-Trauben in Schweigen-Rechtenbach gestohlen. Vollernter, Lkw und Handys erleichtern den Dieben die „Arbeit“ im Wingert. Traubendiebstahl ist allerdings ein uraltes Phänomen. Doch die Winzer wussten sich zu helfen. Heute wäre so ein Vorgehen nicht mehr möglich.

Es vergeht kaum ein Jahr, in dem es keinen Trauben-Diebstahl in der Region gibt. Im September 2019 nutzen Diebe in der Gemarkung Edesheim einen Vollernter, um sieben Zeilen Sylvaner zu ernten.