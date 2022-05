Das Edenkobener „Freilichtmuseum“, der Weinlehrpfad, ist in die Jahre gekommen und muss dringend überarbeitet werden. Die Idee, Paten für die jeweiligen Objekte zu bekommen, ging auf. Einzelpersonen, Gruppen, Vereine und Parteien bringen die Gerätschaften ehrenamtlich auf Vordermann. Das Material stellt der Bauhof bereit. Der Historische Kammertbau am großen Kelterplatz (Bild) wurde bereits neu angelegt – Nachzuchtreben werden in diesen Tagen gepflanzt. Sie sollen den uralten Rebstöcken zu neuem Grün verhelfen. Ziel ist es, den gesamten Weinlehrpfad wieder so attraktiv zu gestalten, wie er es bei seiner Gründung 1976 war. Die Steuerung übernimmt die ehrenamtliche Arbeitsgruppe Weinlehrpfad. Noch sind einige Objekte zu vergeben unter www.edenkoben.de/patenschaft.