Edenkoben. Wenn man von Edesheim in Richtung Edenkoben kommt, grüßt Gäste und Bürger ein aus Eichenholz gefertigter Fassboden unweit der „Villa Guth“. Als Relief ist das Stadtwappen und darüber ein Spruchband mit der Inschrift „Die weinfrohe Stadt“ geschnitzt. Darunter steht „Edenkoben“ in großen Lettern. Das Schild war in einem schlechten Zustand und von den Wettereinflüssen sehr heruntergekommen. Die Rückwand aus Holz war morsch und marode. Der Bauhof hat die Rückwand nun entfernt und eine neue angefertigt. Zum Schutz wurde auch ein Blech aus Kupfer über dem Eingangsschild angebracht. Die Holzarbeiten übernahm der Bauhof-Schreiner Andreas Litty, Heimatmaler und Stadtrat Alois Wintergerst die malerischen Arbeiten. Holzbildhauermeister Heinrich Drangsal hatte den Fassboden vor Jahrzehnten aus Eichenholz geschaffen.