Anlässlich der Landtagswahl geben Tausende Schüler ihre Stimme ab. Auch in Herxheim werden wieder Kreuzchen gesetzt. Dabei zeigt sich, wie Jugendliche politisch ticken.

Das Schüler-Votum wird für die künftige Regierungsbildung in Mainz zwar keine Rolle spielen. Doch die Jungen und Mädchen nehmen ihre Aufgabe ernst. Diese Erfahrung hat jedenfalls Julia Schwarz schon gemacht. Sie unterrichtet am Pamina-Schulzentrum in Herxheim Realschüler unter anderem im Fach Sozialkunde und hat diese Juniorwahl, wie diese Simulation genannt wird, in der Vergangenheit begleitet. Die Sorge, dass es viele ungültige Stimmen geben könnte, habe sich nicht bewahrheitet. Auch zeige sich, dass die Schüler ihr Wahlrecht ausüben, denn eine Teilnahmepflicht gibt es nicht.

Schülerin: „Hilft mir für spätere Wahlen“

Die Schülerin Ina, die gerade von der Wahlkabine kommt, erkennt den Mehrwert hinter dieser Aktion. „Ich erfahre dadurch, welche Parteien für mich infrage kommen könnten“, sagt die 15-Jährige. Das gelingt aber nur dann, wenn der Nachwuchs nicht unvorbereitet in das Wahllokal geht, sondern Inhalte zum Wahlsystem und zu den Parteien in der Schule vor- und nachbereitet werden. So erklärt es Lehrer Markus Johann, der bei diesem speziellen Thema für das Gymnasium sprechen kann. Denn an der Juniorwahl nimmt das gesamte Schulzentrum in Herxheim teil, also auch die Oberstufe. Dadurch ist diese Aktion für manche ein Testlauf vor der eigentlichen Wahl am Sonntag.

Wer organisiert die Juniorwahl?

Hinter der Juniorwahl steckt der Verein Kumulus mit Sitz in Berlin, der sich 1998 gegründet hat und seither in diversen Bundesländern diese Aktion in der Woche vor der eigentlichen Volksabstimmung organisiert. Die Schüler bekommen dadurch die Gelegenheit, das Prozedere einer Wahl schon in jungen Jahren durchzuspielen und zu erfahren, was für ein Aufwand dahintersteckt. Schließlich stellen sie selbst die Wahlvorstände und -helfer.

Im Kern geht es aber darum, den Auftrag zu erfüllen, den Schulen haben: und zwar, dass Schülern das Demokratieverständnis vermittelt wird. So erklären es die beiden Schulleiter am Pamina, Magdalena Mayer und Simon Lietzmann.

Wahl mit Überraschungspotenzial

Natürlich birgt das Schüler-Votum ein gewisses Überraschungspotenzial. Die Erfahrung zeigt, dass hier kleinere Parteien eine größere Rolle spielen können. Bei den Europawahlen erhielten beispielsweise Volt, die Tierschutzpartei und die Piraten größeren Zuspruch. Markus Johann führt das darauf zurück, dass die Schüler für die Partei stimmen, mit deren Programm sie sich identifizieren. Es gebe noch keine Parteienbindung, auch werde sich noch keine Sorge darüber gemacht, ob die Stimme wirkungslos bleiben könne, wenn die jeweilige Partei aufgrund der Fünf-Prozent-Hürde nicht in den Landtag einziehen dürfte.

Dabei interessiert sich die Schülerschaft stärker für politische Themen, als manche denken, gerade bei Angelegenheiten, die sie betreffen: Ob es nun um die Abschaffung der Hausaufgabenüberprüfungen geht, die zu Schuljahresbeginn angestoßen wurde, die Wehrpflicht oder um klimapolitische Ziele geht, die sie mit am meisten interessieren. „Auch die Frage nach der sozialen Gerechtigkeit beschäftigt die Schüler“, betont Julia Schwarz. Denn sie erleben es in der Klasse, wer sich etwas leisten kann und wer nicht.

Info

Das Gesamtergebnis der Juniorwahl wird am Wahlsonntag um 18 Uhr auf der Webseite der Juniorwahl veröffentlicht, Einzelergebnisse von Schulen allerdings nicht. Nach Angaben des Vereins Kumulus liegt das stets in der Verantwortung der Schule.